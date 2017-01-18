У Токіо показали "котогаджет", що зчитує рівень стресу у домашнього улюбленця (фото)

Пристрій "Vital Suit" було представлено на виставці в Токіо, повідомляє Reuters.

Гаджет може зчитувати серцебиття домашньої тварини шляхом збору даних з пристрою у формі жилета.

Тепер кожен може дізнатися про наявність стресу у домашнього улюбленця.