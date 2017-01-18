У Токіо показали "котогаджет", що зчитує рівень стресу у домашнього улюбленця (фото)

14:51, 18 січня 2017
Наука та IT
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Anicall представив додаток, що інформує про серцебиття домашнього улюбленця.

REUTERS

Пристрій "Vital Suit" було представлено на виставці в Токіо, повідомляє Reuters.

Гаджет може зчитувати серцебиття домашньої тварини шляхом збору даних з пристрою у формі жилета.

Тепер кожен може дізнатися про наявність стресу у домашнього улюбленця.

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