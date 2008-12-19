За організацію конвертаційного центру засуджено двох осіб

У Чернігові за фіктивне підприємництво та організацію конвертаційного центру засуджено до 4 і 5 років ув`язнення двох осіб.

Про це УНІАН повідомили у відділі масово-роз`яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Чернігівській області.

За інформацією відділу, суд виніс вирок відносно організатора та співучасника злочину, а щодо засновника і керівника підприємства судовий розгляд ще триває.

У березні минулого року троє чернігівців зареєстрували в обласному центрі приватне підприємство "Северінторг", однак ніякої господарської діяльності не вели. А через розрахункові рахунки підприємства, відкриті у філії одного з банків, незаконно переводили у готівку безготівкові кошти місцевих суб’єктів господарювання під виглядом оплати за начебто здійснені легальні фінансово-господарські операції з придбання товарів та надання послуг.

У подальшому підприємці знімали кошти готівкою і, залишаючи собі певну суму, як оплату за надані послуги з конвертації, передавали гроші представникам "підприємств-замовників". У такий спосіб упродовж 2007 року вони конвертували в готівку близько 5 млн. грн.