США планують відкрити в Криму своє представництво

00:25, 20 грудня 2008
Суспільство
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Про це повідомив представник Держдепу

Сполучені Штати Америки планують відкрити в Криму своє представництво.

Як передає власний кореспондент УНІАН у США, про це сьогодні повідомив на брифінгу у Вашингтоні офіційний представник Державного департаменту США Шон МАККОРМАК.

Він наголосив, що представництво США у Сімферополі не буде консульством. За його словами, представництво США (American Presence Post) займатиметься питаннями культури і розвитком взаєморозуміння між Сполученими Штатами та кримським регіоном. Представництво складатиметься лише з одного-двох дипломатів, які займатимуться «культурними обмінами, культурними подіями, політичними доповідями тощо».

Американську дипломатичну присутність у Криму Ш.МАККОРМАК порівняв із американськими представництвами, які було відкрито за часів адміністрації Білла КЛІНТОНА у різних регіонах Франції, що допомогло владі США зрозуміти настрої населення у віддалених від столиці регіонах. Цей досвід був успішним, і США практикує відкриття таких представництв в інших країнах світу, зауважив він.

При цьому Ш.МАККОРМАК наголосив, що відкриття представництва не повинно розглядатися як американське втручання у російську сферу інтересів. Однак він не виключив, що деякі російські політики можуть розцінити цей крок США як провокацію.

Держдепартамент США не повідомляє, коли саме планується відкриття цього представництва.

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