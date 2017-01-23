У поліції Дніпра оголосили про новий набір
13:06, 23 січня 2017Суспільство
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На офіційному сайті Національної поліції Дніпропетровської області з'явилася інформація про вакантні посади в підрозділі Головного управління поліцейських.
Фотоілюстрація / REUTERS
Так, на роботу в Нацполіцію потрібні слідчі та оперуповноважені. Зокрема відкрито 60 вакансій слідчих і 50 вакансій оперуповноважених.
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Крім цього, згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Нацполіції, робота надається не тільки на Дніпрі, а й по області.
Разом з тим у повідомленні вказані навички, якими має володіти кандидат, вимоги до претендентів також вказані.
У Нацполіції, в свою чергу, обіцяють зарплату від 10 000 гривень, перспективу кар'єрного росту та профпідготовку за міжнародними стандартами.
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