У поліції Дніпра оголосили про новий набір

Так, на роботу в Нацполіцію потрібні слідчі та оперуповноважені. Зокрема відкрито 60 вакансій слідчих і 50 вакансій оперуповноважених.

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Крім цього, згідно з інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Нацполіції, робота надається не тільки на Дніпрі, а й по області.

Разом з тим у повідомленні вказані навички, якими має володіти кандидат, вимоги до претендентів також вказані.

У Нацполіції, в свою чергу, обіцяють зарплату від 10 000 гривень, перспективу кар'єрного росту та профпідготовку за міжнародними стандартами.