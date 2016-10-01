Зарплата українського вчителя в 2017 році має зрости на третину - президент

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Петро Порошенко заявив на зустрічі з переможцями всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» з нагоди Дня працівників освіти.

Глава держави нагадав, що нещодавно відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, де було заслухано показники бюджету на 2017 рік.

«Дав завдання уряду щодо того, що пріоритетом на 2017 рік має бути фінансування освіти. І не на 5%, і не на 10% має бути підвищена заробітна платня. Ми домовилися, що ми маємо вийти на планку 33% - на третину має зрости фінансове забезпечення українського вчителя», - повідомив президент.

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Глава держави зазначив, що уряд виконав це завдання. Він зауважив, що це має стати додатковою фінансовою мотивацією, щоб найкращі фахівці залишалися в українській школі.

У 2016 році рівень заробітних плат вчителів без категорії становить 3 тис. 239 грн, а в 2017 році має підвищитись до 4 тис. 541 грн. Рівень зарплати вчителя вищої категорії з усіма надбавками має збільшитись з 4 тис. 483 грн у 2016 році до 6 тис. 400 грн у 2017 році.

«Це є та динаміка, яку на сьогоднішній день держава здатна продемонструвати, і ми зробимо все можливе, щоб це відбулось», - запевнив президент.

Крім того, глава держави наголосив на важливості покращення якості освіти, зокрема в сільські місцевості. Президент відзначив неприпустимість ситуації, коли один вчитель викладає декілька предметів.

«Маємо знайти гідну відповідь, щоб кожен учень сільської школи мав можливість отримувати якісну освіту», - наголосив Порошенко.

Президент додав, що нині ведеться робота за участі Міністерства освіти, благодійних організацій для забезпечення шкіл ще 26 тис. комп’ютерів.

Глава держави наголосив на важливості професії освітян, адже випускники все життя пам’ятають своїх вчителів.

«Згадую своїх вчителів фізики, математики, мови, хімії. Скільки років би не пройшло, це завжди залишається в серці. Талановитого вчителя пам’ятаєш все своє життя», - сказав він.

Глава держави подякував вчителям за якісне виховання молодого покоління українців. Президент розповів, що під час зустрічі з ровесниками незалежності України переконався, що молоді українці вихованні без отрути радянської пропаганди і є справжніми українцями.

«Вони готові боротися за нашу державу, її захищати, реформувати, тягнути в Європу», - підкреслив він.

Президент зазначив, що українські вчителі підтримують високу планку виховання патріотичних, порядних та професійних випускників, які потім складають основу команди, що просуває Україну вперед. І яскравим підтвердження якості освіти є перемоги українських учнів на міжнародних олімпіадах. В цьому році молоді українці отримали 20 медалей: 3 золоті, 8 срібних та 9 бронзових.