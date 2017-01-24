Спроба перевороту й терактів на Львівщині: затримані планували зібрати 100 людей й видати їм зброю

Про це повідомила речник прокуратури Львівської області Мар'яна Гайовська, передає 112 Україна.

Справу щодо трьох затриманих передали в суд на розгляд вчора.

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"Загалом учасників злочинної групи було п'ять. Чотирьох вже затримали, трьох зараз будуть судити, а щодо одного вже є обвинувальний вирок суду. Вони планували кілька вибухів на залізничних коліях у межах міста Львова і Львівської області. Крім цього, планували також захопити державні установи в районах Львівської області, які розташовані у гірській і лісистій місцевості. Для цього, вони планували зібрати хоча б 100 осіб, забезпечити їх фінансово, зброєю. Вони збирали інформацію, де можна отримати таку незаконну зброю. Після цього планували захоплювати державні установи", - заявила Гайовська.

Проте зловмисникам не вдалося здійснити заплановане - завдяки роботі правоохоронних органів терактам запобігли. Під час затримання один з них чинив опір й поранив співробітника СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня на Львівщині затримали кількох осіб, які планували теракти і спробу захоплення державної влади.