Посол Аргентини радить українцям сприймати кризу як випробування

Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентини в Україні Ліла Ролдан ВАСКЕС де МУАН вважає, що українцям потрібно ставитися до кризи як до випробування, після подолання якого з`являться перспективи на майбутнє.

Про це вона сказала в інтерв`ю виданню “Киевский Телеграф” від 19-25 грудня 2008 року №51 (449).

“Я вважаю, що поки що немає підстав порівнювати українську кризу з аргентинською. Я щиро сподіваюся, що Україна не зазнає нічого подібного. Хоча ми в Аргентині вважаємо, що будь-яка криза - це свого роду можливість, яка дається для подальшого активнішого розвитку. Безумовно, українцям слід вжити всіх можливих антикризових заходів. Потрібно ставитися до кризи як до випробування, після подолання якого з`являться перспективи на майбутнє”, - сказала вона.

Посол нагадала, що Аргентина пережила дуже серйозну кризу в 2001-2002 роках.

“Але не думаю, що аргентинську кризу можна порівняти з українською. Аргентина тоді пережила тотальний колапс: руйнування банківської системи, падіння рівня життя, це була найважча криза за всю історію держави. Криза вдарила не тільки по кишенях громадян, а й завдала їм моральної шкоди. Аргентинці втратили довіру до державної системи, а уряди, які постійно змінюються, тільки посилили цю кризу. Аргентинське суспільство пережило надзвичайно сильне потрясіння”, - додала дипломат.

Як повідомляв УНІАН, французький експерт Карін БЕРЖЕР днями висловила думку, що Україна може повторити сценарій розвитку Аргентини, де під час кризи 2001 року рівень девальвації національної валюти становив 70%.