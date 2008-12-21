Дев`ять тіл без голів виявлені на півдні Мексики в штаті Герреро, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

Жителі міста Чільпансинго (Chilpancingo) спочатку знайшли людські голови в пластикових сумках, потім за кілька годин були виявлені тіла в інших місцях міста.

"Усі жертви були чоловіками", - заявили в поліції, не коментуючи, чи зв`язані вбивства з атаками місцевої наркомафії, через які цього року були убиті 5300 осіб.

Незважаючи на крайні заходи, що до них вдається уряд, включаючи залучення армії для боротьби з організованою злочинністю і наркобаронами, владі поки що не вдалося приборкати хвилю насильства, яка захлинула мексиканські міста останнім часом. На боротьбу із злочинністю кинуто 36 тисяч солдатів.

Хвиля насильства, що поглинула Мексику, цього року стала відповіддю наркомафії на дії правоохоронних органів і армії, які провели ряд успішних операцій проти злочинних угруповань. Найбільш криміногенними штатами Мексики вважаються Дуранго, Синалоа, Герреро і Чиуауа.