Фірташ подає до суду на Тимошенко

Бізнесмен Дмитро ФІРТАШ подає в суд на прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО за звинувачення у фінансових оборудках банку «Надра».

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер» у неділю.

Бізнесмен підкреслив, що прем’єр-міністр висунула дуже серйозні звинувачення банку і він не має права мовчати. «Банк «Надра» - це п’ятий банк в країні, третій за обсягом готівкової мережі, тобто це банк, по суті, для населення, тому дуже важливо, щоб банк працював нормально», - зауважив він.

За словами Д.ФІРТАША, всі кошти від Національного банку України банком були отримані під його особисту гарантію. Він підкреслив, що всі ці кошти пішли на виплату вкладникам та виплату зовнішніх боргів.

Бізнесмен зауважив, що заяви Ю.ТИМОШЕНКО про причетність до незаконних оборудок негативно могли вплинути на долю банку. Він підкреслив, що після краху «Промінвестбанку» українська банківська система б не витримала «падіння» ще одного банку.

Крім того, Д.ФІРТАШ наголосив, що цей позов має бути й показовим: «В цій країні за 16 років жоден чиновник ніколи не відповідав за свої вчинки. Я б дуже хотів, щоб це стало дуже зрозумілою відповіддю для всіх».

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в результаті незаконних операцій, здійснених через банк «Надра», їхні організатори, серед яких - Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ і глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, планували заробити 4,55 млрд. грн.

За словами прем`єра, з 7,1 млрд. грн., виділених банку «Надра» Національним банком, на повернення депозитів пішло 100 млн. грн., на видачу кредитів - 500 млн. грн., а сума, що залишилася, була конвертована у валюту за курсом НБУ, який був значно нижчим за ринковий курс.

Потім, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, з урахуванням зростання курсу планувалося перевести валютні кошти в гривню, і після зміцнення гривні на рівні приблизно 6 грн. за долар знов перевести у валюту.

“Вони планували через таку операцію купити гривню у великому обсязі, потім тримати на рахунках і чекати, поки (курс) гривня-долар стане на своє місце – 6-6,5 грн. за долар, і після цього купити долари… Це давало їм можливість заробити чистими за буквально декілька десятків днів 4 млрд. 550 млн. грн. І безумовно, в цьому були задіяні всі учасники процесу: Президент, голова Нацбанку, пан ШАПОВАЛОВ його заступник, Дмитро ФІРТАШ і Віктор БАЛОГА, який був асистентом всієї цієї операції», - заявила прем`єр.

Також Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що цього року дефіциту долара в Україні не було, і за наявності 131,8 млрд. доларів попит був лише на 84,9 млрд. доларів.

“Ці цифри доводять, що ніякого дефіциту долара на внутрішньому ринку України не було”, - сказала прем’єр.