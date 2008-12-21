Митники вилучили старовинну ікону у громадянки Білорусі

Волинські митники затримали громадянку Білорусі, яка намагалася незаконно перевезти через кордон старовинну ікону із зображенням Великомучениці Варвари.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Волинської митниці, інцидент стався цими днями на митному посту «Дольськ» Волинської митниці.

За даними митників, громадянка Республіки Білорусь, яка прямувала до України в автомобілі «Фольксваген Пассат», не заявила ні при усному опитуванні, а ні в митній декларації про наявність ікони. Проте під час прикордонно-митного контролю у жіночій сумочці було виявлено дерев`яну ікону, розміром 12х17 см із зображенням Великомучениці Варвари, яка тримає чашу в правій руці. Жодних дозвільних документів, які б засвідчували легальність вивезення ікони з Республіки Білорусь, жінка не мала. Вона стверджувала, що про цінність ікони не здогадувалася, а прихований релікт - подарунок свекрухи. Проте вже попередні висновки засвідчили, що вік ікони - понад 100 років.

Старовинну ікону вилучено. Складено протокол про порушення митних правил. Найближчим часом буде здійснено експертне дослідження історико-культурної цінності ікони. Після з`ясування усіх обставин справи матеріали будуть передані до суду.