У Польщі місцеві жителі побили українських студентів: генконсул розповів подробиці інциденту (відео)

За його словами, стався конфлікт між молодими громадянами України і Польщі, передає 112 Україна.

"Троє громадян України поверталися до гуртожитку, вони навчаються в Жешуві. До них звернулися місцеві жителі і запитали, звідки вони. Вони відповіли, що з України. І вони заявили, що Львів – це польське місто, і, напевно, сталася якась словесна перепалка", - заявив Павлюк.

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Також генконсул додав, що 5 громадян Польщі були затримані, наших хлопців доставили в лікарню.

"Вони отримали тілесні ушкодження, але їхньому життю нічого не загрожує. Вони були обстежені і відпущені додому", – сказав Павлюк

Дипломат додав: "Слідство проводить районна прокуратура Жешува. Ми тримаємо цей інцидент на контролі. Затриманим виставлено обвинувачення".

Раніше ЗМІ повідомляли, що у польському місті Жешув групу українських студентів побили п'ятеро місцевих жителів.