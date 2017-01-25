У Польщі місцеві жителі побили українських студентів: генконсул розповів подробиці інциденту (відео)
Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк розповів подробиці інциденту з побиттям українських студентів у Ряшеві (Жешув).
За його словами, стався конфлікт між молодими громадянами України і Польщі, передає 112 Україна.
"Троє громадян України поверталися до гуртожитку, вони навчаються в Жешуві. До них звернулися місцеві жителі і запитали, звідки вони. Вони відповіли, що з України. І вони заявили, що Львів – це польське місто, і, напевно, сталася якась словесна перепалка", - заявив Павлюк.
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Також генконсул додав, що 5 громадян Польщі були затримані, наших хлопців доставили в лікарню.
"Вони отримали тілесні ушкодження, але їхньому життю нічого не загрожує. Вони були обстежені і відпущені додому", – сказав Павлюк
Дипломат додав: "Слідство проводить районна прокуратура Жешува. Ми тримаємо цей інцидент на контролі. Затриманим виставлено обвинувачення".
Раніше ЗМІ повідомляли, що у польському місті Жешув групу українських студентів побили п'ятеро місцевих жителів.