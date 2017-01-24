У Польщі місцеві жителі побили українських студентів, назвавши їх "бандерівцями"

"Інцидент стався в суботу, 21 січня, близько 15:30, коли українці поверталися з навчання в гуртожиток. По дорозі до них підійшли п'ятеро молодих людей, запитали, звідки вони і кому належить Львів - Україні чи Польщі. Після нетривалої дискусії поляки назвали українців бандерівцями і побили їх. Студенти отримали безпечні для життя і здоров'я травми", - повідомляє прес-служба місцевої поліції, передає LB.ua.

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Поліція встановила нападників. Ними виявилися жителі Жешува у віці 18-20 років. Зловмисники заарештовані і визнали свою провину. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Справу передано в окружну прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, меру польського міста Перемишль Роберту Хомі СБУ заборонила в'їзд в Україну через його участь в антиукраїнських заходах.