В окупованому Криму у наступному місяці розпочнуть мовлення українські радіостанції - член Нацради

Українські радіостанції почнуть мовлення на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим на початку лютого 2017 року з побудованої 150-метрової телевізійної вежі в селі Чонгар (Херсонська обл.), повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці в мережі Facebook.

«З початку лютого сигнал українських радіостанцій почне поставлятися в Крим. Йдеться про радіостанції: «Перший канал Українського радіо», Meydan, «Радіо Крим.Реалії», «Херсон FM». Наступний етап - організація цифрового телебачення», - написав він.

За словами Костинського, зараз відбувається монтаж обладнання на побудованій 150-метровій радіотелепередавальній станції в селі Чонгар Херсонської області.

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«Строк будівництва вежі зайняв близько двох місяців. Весь інший час, близько 9 місяців, зайняли роботи з обрахунку та міжнародної координації радіочастот, відведення земельної ділянки, проведення конкурсу на радіочастоти», - повідомив він.

Член Нацради нагадав, що розвиток мовлення в зоні проведення АТО і на території Криму проходить у рамках роботи Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики.

Будівництво вежі ведеться в рамках виконання Стратегії розвитку телерадіомовлення в Херсонській області та організації мовлення на територію Криму на 2016-2017 роки з метою захисту інформаційного простору держави на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня 2016 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за результатами підсумків конкурсу видала 4 ліцензії для мовлення на вільних радіоканалах на тимчасово окупованій території АР Крим.

Нацрада ухвалила рішення про видачу ліцензій на мовлення в селі Чонгар (Херсонська обл.), з якого подаватиметься сигнал мовлення на територію Криму, таким радіостанціям: Національній телекомпанії України (Центральна дирекція «Українське радіо»), телекомпанії «Атлант-СВ» (м. Київ), громадській організації «Радіо кримських громад» («Радіо Крим.Реалії»), телерадіокомпанії «Софія» (м. Херсон).

Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.