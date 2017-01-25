Окупанти в Сімферополі відпустили адвоката Полозова
В окупованому Сімферополі російська ФСБ відпустила затриманого сьогодні адвоката Миколу Полозова.
Про це у своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.
"Полозова відпустили. Намагалися допитати. Полозов: "Я це кваліфікую, як викрадення", - написав Наумлюк.
@antony_mon Полозова відпустили. Намагалися допитати. Полозов: "Я кваліфікую, як викрадення"— Антон Наумлюк (@antony_mon) 25 січня 2017 р.
Як раніше повідомляв УНІАН, російського адвоката Миколу Полозова затримали в Сімферополі співробітники ФСБ РФ.
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За словами Наумлюка, Полозова везли в управління для допиту в якості свідка у справі Ільмі Умерова. «Він тільки сьогодні прилетів після виступу в ПАРЄ, відразу по приїзду в готель на Сєрова був затриманий», – повідомив журналіст.