Окупанти в Сімферополі відпустили адвоката Полозова

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

"Полозова відпустили. Намагалися допитати. Полозов: "Я це кваліфікую, як викрадення", - написав Наумлюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, російського адвоката Миколу Полозова затримали в Сімферополі співробітники ФСБ РФ.

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За словами Наумлюка, Полозова везли в управління для допиту в якості свідка у справі Ільмі Умерова. «Він тільки сьогодні прилетів після виступу в ПАРЄ, відразу по приїзду в готель на Сєрова був затриманий», – повідомив журналіст.