Amnesty International: СБУ звільнила усіх людей із "секретної в'язниці" у Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на прес-конференції в Києві.

«Власне, безкарність за порушення, пов’язані з триманням під вартою в контексті збройного конфлікту на сході України як з боку української влади, так і з боку підтримуваних Росією сепаратистів, продовжує мати місце», - зауважила Покальчук.

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Вона наголосила, що Amnesty International та Human Rights Watch повторно закликають сторони конфлікту на Донбасі припинити всі свавільні та таємні затримання, а також жорстоке поводження із затриманими, забезпечити притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні прав людини.

«У липні 2016 року ми зафіксували факти тривалого, свавільного та іноді таємного тримання під вартою, які можуть розглядатися як насильницькі зникнення, а також факти жорстокого поводження із затриманими, як з боку української влади, так і з боку підтримуваних Росією сепаратистів», - нагадала вона.

«З моменту публікації доповіді (Amnesty International та Human Rights Watch) у липні 2016 року, 18 людей, які були описані в цьому звіті і яких було піддано насильницькому зникненню з боку СБУ, всіх 18 людей було звільнено з таємного тримання під вартою харківським підрозділом СБУ. Важливо, що останні троє з-поміж усіх затриманих були звільнені у грудні 2016 року. Наскільки нам відомо, харківський підрозділ СБУ більше не тримає осіб під вартою неофіційно», - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Amnesty International та Human Rights Watch заявили, що представники української влади, так і проросійські сепаратисти незаконно утримують цивільних осіб протягом довгого часу під вартою, а також піддають їх тортурам.

29 серпня 2016 року було опубліковано доповідь правозахисників Amnesty International і Human Rights Watch, в якій повідомлялось, що з «таємної в’язниці» СБУ були звільнені 13 осіб.