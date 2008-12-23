«Українські вертольоти» здивовані словами Анатолія Гриценка

05:40, 23 грудня 2008
Суспільство
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Де, мовляв, вертольоти? - Героїчно працюють

Голова правління ЗАТ «Українські вертольоти» Володимир ТКАЧЕНКО заявив про те, що авіакомпанію неприємно здивували слова голови парламентського комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони А.ГРИЦЕНКА щодо того, що «16 вертольотів літають невідомо де», які прозвучали з трибуни парламенту 19 грудня цього року.

Про це він повідомив сьогодні в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

“Екс-міністр оборони і глава профільного комітету ВР чудово обізнаний про те, що 16 вертольотів одержані в оренду на законних підставах, а також про те, що вертольоти працюють у складі миротворчих і гуманітарних місій Організації Об`єднаних Націй у різних куточках земної кулі. Авіакомпанія «Українські вертольоти» є єдиним в Україні акредитованим авіаперевізником Організації Об`єднаних Націй. У 2008 році наші вертольоти працювали в місіях ООН в Судані, Гаїті, Мозамбіку, Мадагаскарі, Кот Д’Івуарі», - зазначив В.ТКАЧЕНКО.

“Особовому складу авіакомпанії, який напруженою і, я б сказав, героїчною працею затверджує міжнародний авторитет України, чути такі слова, звичайно ж, неприємно», - підкреслив глава правління ЗАТ «Українські вертольоти».

Довідка УНІАН. Компанія ЗАТ «Українські вертольоти» (ЗАТ «Українські вертольоті») створена в 2002 році. У 2003 році, на підставі договору з Командуванням Сухопутних військ України одержала в оренду 16 несправних, демілітаризованих і таких, що потребують капітального ремонту, вертольотів Мі-8МТВ-1. Після їх капітального ремонту, проведеного за рахунок авіакомпанії, вона успішно експлуатує ці повітряні судна.

ЗАТ «Українські вертольоти» також акредитований авіаперевізник UNDPKO, UNWFP, ICRC.

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