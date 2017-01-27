У Харкові вандали осквернили пам'ятник отаману Івану Сіркові (фото)

У Харкові вандали осквернили розташований неподалік від обласного управління поліції пам'ятник запорізькому отаманові Іванові Сірку. Про це учасник ВО "Свобода" Ігор Швайка повідомив у своєму Twitter.

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Також він показав кілька фото оскерненного пам'ятника.

"Це пам'ятник отаману Сіркові. За кілька метрів від обласного поліції. Між Соборністю і Крутами", - написав Швайка.

Це пам'ять пам'ятник отаману Сірку.

За кілька метрів від обласної полі/міліції.

Між Соборністю і Крутами.

Рабі абідєлісь, чи буде суд і буде кара?.. pic.twitter.com/KpK5ldWnEm — Ігор Швайка (@Ihor_Shvayka) January 27, 2017

За інформацією місцевих ЗМІ, цей пам'ятний знак з відомою цитатою отамана "Рабів до раю не пускають" не вперше постраждав від рук вандалів. Він був встановлений на День міста в 2014 році, і всього через тиждень облитий зеленою фарбою.