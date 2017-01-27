У Харкові вандали осквернили пам'ятник отаману Івану Сіркові (фото)

16:27, 27 січня 2017
Суспільство
516 0

Пам'ятник легендарному кошовому Запорізької Січі облили червоною фарбою.

@Ihor_Shvayka

У Харкові вандали осквернили розташований неподалік від обласного управління поліції пам'ятник запорізькому отаманові Іванові Сірку. Про це учасник ВО "Свобода" Ігор Швайка повідомив у своєму Twitter.

Читайте такожУ Харкові продаються навчальні карти для дітей з Україною без Криму - ЗМІ (фото)

Також він показав кілька фото оскерненного пам'ятника.

"Це пам'ятник отаману Сіркові. За кілька метрів від обласного поліції. Між Соборністю і Крутами", - написав Швайка.

За інформацією місцевих ЗМІ, цей пам'ятний знак з відомою цитатою отамана "Рабів до раю не пускають" не вперше постраждав від рук вандалів. Він був встановлений на День міста в 2014 році, і всього через тиждень облитий зеленою фарбою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Харків#Сірко