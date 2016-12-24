Поліція оприлюднила фоторобот та прикмети чоловіка, який напав на синагогу в Умані

Прикмети із фотороботом опубліковані на сайті ГУ НП України у Черкаській області.

Зокрема, у скоєнні злочину підозрюють молодого чоловіка середнього зросту та тілобудови.

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"Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст близько 175 см, тіло будова середня, обличчя — середнє округле, шкіра обличчя світлого кольору; волосяний покрив на голові відсутній; очі — блакитні, брови — вузькі, невиразні; ніс — широкий з горбом, в області перенісся — ластовиння; рот — середній, прямий, права вушна раковина у верхній частині деформовано внаслідок травми", — повідомляє поліція.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 21 грудня невідомі увірвалися в синагогу в Умані, розігнали присутніх та осквернили приміщення. Нападники залишили у приміщенні свинячу голову з вирізаною свастикою, а підлогу та стіни обмастили червоною фарбою.