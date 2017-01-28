Ми повинні зробити більш якісними комунальні послуги для киян - Кличко

11:56, 28 січня 2017
Суспільство
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За словами київського мера, столична влада розглядає два шляхи покращення якості компослуг: передачу тепломереж у концесію або пряме муніципальне управління.

Кличко пообіцяв киянам зробити компослуги якіснішими

Нам потрібно зробити ще багато кроків, аби зробити більш якісними ті комунальні послуги, які сьогодні надає киянам "Київенерго".

Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Багато років тепломережі міста – в концесії у "Київенерго". І є багато проблем, які виникають і з теплопостачанням, і з мережами, які потрібно ремонтувати. На сьогодні багато умов концесії не виконано і ми зараз розглядаємо декілька напрямків щодо управління цими активами", – зазначив мер.

За його словами, столична влада розглядає два шляхи: передачу тепломереж у концесію або пряме муніципальне управління.

"Остаточне рішення має ухвалити Київрада за результатами проведення відкритого конкурсу", – підкреслив міський голова.

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Віталій Кличко зауважив, що серед головних умов управління місто висуває енергоефективність, модернізацію теплового господарства, зниження енергозатрат, що у свою чергу вплине на формування тарифів.

"До цієї роботи ми залучаємо експертів, авторитетні міжнародні організації, наприклад, Ernst & Young. Нам потрібно зробити ще багато кроків, аби сервіс для киян став більш якісним", – наголосив Віталій Кличко.

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Теги: #Кличко#компослуги