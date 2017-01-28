Ми повинні зробити більш якісними комунальні послуги для киян - Кличко

Нам потрібно зробити ще багато кроків, аби зробити більш якісними ті комунальні послуги, які сьогодні надає киянам "Київенерго".

Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Багато років тепломережі міста – в концесії у "Київенерго". І є багато проблем, які виникають і з теплопостачанням, і з мережами, які потрібно ремонтувати. На сьогодні багато умов концесії не виконано і ми зараз розглядаємо декілька напрямків щодо управління цими активами", – зазначив мер.

За його словами, столична влада розглядає два шляхи: передачу тепломереж у концесію або пряме муніципальне управління.

"Остаточне рішення має ухвалити Київрада за результатами проведення відкритого конкурсу", – підкреслив міський голова.

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Віталій Кличко зауважив, що серед головних умов управління місто висуває енергоефективність, модернізацію теплового господарства, зниження енергозатрат, що у свою чергу вплине на формування тарифів.

"До цієї роботи ми залучаємо експертів, авторитетні міжнародні організації, наприклад, Ernst & Young. Нам потрібно зробити ще багато кроків, аби сервіс для киян став більш якісним", – наголосив Віталій Кличко.