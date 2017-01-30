В СБУ відкинули звинувачення у "кришуванні" торгівлі з "ДНР/ЛНР"

Служба безпеки України відкидає будь-які звинувачення у комерційній "зацікавленості" торгівлі з так званими "ДНР/ЛНР". Про це йдеться у заяві відомства.

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В СБУ кажуть, що "останнім часом деякі політики, прикриваючись патріотичними гаслами "Зупинити торгівлю з окупантами", яка нібито "кришується" СБУ, пропагуючи введення режиму економічної блокади, організували блокування руху залізничного транспорту до та з окремих районів Донецької та Луганської областей".

"Поділяючи позицію своїх колег, які стоять на передньому краю боротьби з тероризмом, та абсолютної більшості громадськості, Служба безпеки України категорично відкидає будь-які звинувачення у комерційній "зацікавленості" торгівлі з т.зв. "ДНР/ЛНР". Служба засуджує "популістські" дії окремих політиків, які ґрунтуються на введені в оману і маніпулюванні свідомістю громадян", - йдеться у заяві.

В СБУ нагадали, що тимчасовий порядок контролю за переміщенням транспортних засобів та вантажів через лінію зіткнення регламентує, що переміщення товарів з/на неконтрольовані території здійснюються виключно залізничним транспортом через визначені контрольні пункти в’їзду-виїзду.

"Надання відповідних дозволів суб'єктам господарювання здійснюється Координаційним центром, до складу якого входять представники багатьох відомств, у тому числі СБУ, після відповідного подання до Державної фіскальної служби України. Дозвіл надається за умови сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до держбюджету при наявності повної інформації щодо прозорості такого процесу та непричетності до фінансування терористичної діяльності",- наголошується у заяві.

Також відзначено, що підприємці мають бути зареєстровані для податкового обліку на контрольованій Україною території, соціально та експортно орієнтованими, мати єдиний цикл виробництва на неконтрольованій та контрольованій українською владою територіях та здійснювати розрахунки з використанням виключно банківської системи України.

Також в СБУ повідомили, що товари, поставки яких нібито блокують окремі політики, є забороненими до переміщення через лінію розмежування, а деякі з них можуть постачатися виключно у вигляді гуманітарних вантажів.

Як повідомляв УНІАН, , 25 січня ветерани АТО, серед них і народні депутати, розпочали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу, перекривши дорогу Луганськ - Попасна.

В СБУ заявили, що заходи з блокування активістами руху залізничного транспорту до та з окремих районів Донбасу мають ознаки протиправної діяльності та негативно впливають на процес звільнення заручників.

29 січня активісти торгової блокади Донбасу пригрозили знищити магістралі у разі силового розгону.