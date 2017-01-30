Авдіївка залишилась без світла, води і тепла: Кабмін розглядає варіанти проведення рятувальних операцій

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV.

«Я розглядаю різні варіанти (проведення рятувальних операцій - УНІАН). Ситуація дуже складна. Будемо моніторити ситуацію щохвилини», - сказав Гройсман.

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Також прем'єр підкреслив, що загони ремонтників комунальних мереж вже сформовані.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, бойовики перебили останню лінію електропередачі на Авдіївку, внаслідок чого місто залишилося без водо-, електро- і теплопостачання.

Нагадаємо, за даними штабу АТО, 29 січня в районі Авдіївки окупанти неодноразово намагалися штурмувати українські позиції, і, зазнавши втрат, змушені були відступати.

У розвідці повідомляли, що сили АТО вчора в Авдіївській промзоні ліквідували 15 бойовиків, 24 поранили.

У той же час за минулу добу в зоні АТО загинули 5 українських бійців, 9 поранені і ще 4 - травмовано.

Крім того, за даними штабу, сьогодні вранці в результаті обстрілу бойовиками Авдіївки загинули 2 українських військових, 5 поранені.