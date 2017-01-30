Загострення боїв на Донбасі: сьогодні загинули 3 українських військових, 17 поранено - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, на Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська зі 152-та 122-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Авдіївку, Новотроїцьке Луганське, Невельське та Опитне.

По Піскам та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки.

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На Маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії бойовики вели вогонь по Водяному.

З мінометів обстрілювали Красногорівку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Талаківку, Гнутове, Широкине та Водяне.

Загалом станом на 18.00 30 січня зафіксовано 37 обстрілів, інформують у штабі.