Шандра назвав попередню причину вибуху в Євпаторії

За попередніми даними, причиною трагедії в Євпаторії став вибух балонів з киснем і ацетиленом, які знаходилися в підвалі будівлі, де розташований ЖЕК, повідомив міністр з надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. Він підтвердив, що версія про вибух газу не підтвердилася, повідомляє Корреспондент. За його словами, зараз на місці події працюють близько 300 рятувальників і близько 50 одиниць техніки. Вони дійшли до рівня третього поверху.

Міністр також повідомив, що до кінця дня завали повністю будуть розібрані. "Це можна було б зробити набагато швидше, проте працюють уручну без застосування важкої техніки в надії, що під завалами вдасться виявити живих людей", відзначив він.