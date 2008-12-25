Рятувальники знайшли під завалами вже 17 загиблих

Станом на 11.00 під завалами житлового будинку, зруйнованого внаслідок вибуху, у Євпаторії знайдено 17 тіл загиблих, зокрема двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів АРК з посиланням на дані Головного управління МНС України в Криму.

Під завалами, на думку працівників МНС, імовірно можуть перебувати ще до 40 осіб. У зруйнованих квартирах жили 62 особи.

Як повідомлялося, вибух у п`ятиповерховому будинку на вулиці Некрасова в Євпаторії прогримів 24 грудня в 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди. Врятовано 21 особу.

Зараз на місці трагедії працюють понад 300 працівників особового складу МНС і понад 300 працівників МВС, військовослужбовців, медиків.

Кабінетом Міністрів України створено Урядову комісію на чолі з першим віце-прем`єр-міністром Олександром ТУРЧИНОВИМ.