Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає 2008 рік знаковим в українсько-американських відносинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОГРИЗКО повідомив на підсумковій прес-конференції.

Міністр зазначив, що цей рік був «безпрецедентно активним» в українсько-американських відносинах. Зокрема, відбулися візити в Україну президента США Джорджа БУША, віце-президента Діка ЧЕЙНІ, держсекретаря Кондолізи РАЙС.

Також з візитами у США побували Президент України Віктор ЮЩЕНКО і В.ОГРИЗКО.

За словами міністра, підписано «дорожню карту» українсько-американських відносин, хартію про стратегічне партнерство. Міністр відзначив, що США були активними під час обговорення питань євроатлантичної інтеграції України. Також як позитив він відзначив початок роботи ради з питань торгівлі та інвестицій.

«Я б сказав, що цей рік став проривним з точки зору розвитку українсько-американських відносин, і ми сподіваємося, і про це свідчать результати мого візиту до США, що нова адміністрація буде в цьому плані займати таку ж позицію, як і попередня», - сказав він.