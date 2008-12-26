Полтавський губернатор просить посилити охорону райдержадміністрацій

Тільки 10 районних адміністрацій з 25 у Полтавській області охороняються в нічний час.

Про це заявив начальник ГУ МВС України в Полтавській області Михайло ЦИМБАЛЮК.

За його словами, він неодноразово на цьому акцентував увагу.

«Провівши перевірку таких адміністрацій, виявлено низку недоліків. Зокрема, в 9 райдержадміністраціях відсутня кнопка екстреного виклику міліції та взагалі телефонний зв`язок із райвідділом. Тільки 10 районних адміністрацій охороняються, інші - ні. Тому в нас і був випадок, - зазначив М.ЦИМБАЛЮК, - що приміщення РДА охороняла жінка-пенсіонерка, якій за 60 років і будівлю обікрали, а жінку зв`язали...»

Губернатор Полтавської області Валерій АСАДЧЕВ попросив керівників РДА в найкоротші терміни організувати охорону всіх приміщень РДА в області.