Заборгованість з виплати зарплати в листопаді зросла на 66,4%

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні на 1 грудня становила 1 736 716 тис. грн., що на 66,4% більше, ніж на 1 листопада.

Про це повідомляє Держкомстат України.

Згідно з повідомленням, найбільше заборгованість з виплати зарплати за минулий місяць зросла в Чернівецькій області – на 388,5%, найменше заборгованість збільшилася в Автономній Республіці Крим – на 12,0%.

Порівняно з 1 січня 2008 року заборгованість з виплати зарплати в Україні збільшилася на 159,7%.