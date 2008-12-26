Верховна Рада збільшила ставки акцизу на алкоголь (уточнена)

Верховна Рада України 25 грудня ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору» (№3078).

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 236 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Законом збільшуються ставки акцизного збору на спирт етиловий, алкогольні напої та пиво солодове. Відповідно до закону, зокрема, "з 1 січня по 30 червня 2009 року ставка акцизного збору на спирт етиловий, не денатурований, з концентрацією спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації, становитиме 21,5 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту".

Ставка акцизного збору на пиво із солоду (солодове) законом встановлена у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) у розмірі 0,34 гривні за 1 літр.