Долар на міжбанку продовжує зниження

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що триває, – 7,55/7,75 грн., ціни на російську валюту впали – 0,2535/0,2620 грн., котирування з євро-гривні на ТОМ`і пішли вниз – 10,6065/10,9175 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,4066/1,4069 дол. США (четвер - 1,4014/1,4020).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.