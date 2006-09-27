На Бессарабському ринку буде введено ”антикризовий менеджмент”

На Бессарабському ринку в Києві міська влада запровадить «антикризовий менеджмент».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, на сьогодні завершено перевірку фінансово-господарської діяльності на Житньому і Бессарабському ринках, на Володимирському ринку вона триває.

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що в результаті перевірки на Бессарабському ринку виявлено дуже великі порушення фінансової звітності. Йдеться про 8 млн. грн., які ринок, як встановила комісія з його перевірки, за останні 1,5 роки недоплатив до бюджету міста. Зокрема, знайдено витратну частину по цьому ринку на суму 5 млн. грн., під яку немає документів, які б підтверджували її. Разом з тим, влада міста не може сьогодні вжити будь-яких заходів із запобігання порушень, оскільки не можуть зустрітися з директором «Бессарабки».

«Він зараз перебуває в якомусь госпіталі, причому такому, який не підлягає міськохорониздоров’я. І ми не можемо до нього дістатися. Але ми зараз знайшли вихід. Видається розпорядження про введення антикризового менеджменту на комунальних підприємствах. І надалі ми збираємося так чинити», - повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, зараз видається розпорядження про те, що «коли буде знайдено на лікарняному директора комунального підприємства або керівна особа, від якої залежать результати господарсько-фінансової діяльності підприємства, ми запровадимо антикризовий менеджмент на період цього лікарняного для того, аби ми могли далі працювати».

І.КІЛЬЧИЦЬКА поінформувала, що на Житньому ринку виявилася недоплата до бюджету у розмірі 720 тис. грн., і виникла вона давно. А що стосується директора Житнього ринку, то, як з`ясувалося, він давно працює без контракту. «Безперечно, що з цим директором ми не продовжуватимемо відносини, тому що там є ряд інших ситуацій, які зараз з`ясовуються», - повідомила вона.

На Володимирському ринку перевірка триває лише тиждень. За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, з директором цього ринку контракт вже розірвано з 3 вересня. Вона нагадала, що від 16 підприємців саме Володимирського ринку надійшли скарги до правоохоронних органів про незаконні дії керівництва ринку, вимагання грошей понад те, що платили офіційно, застосування фізичної сили, про завдання збитків майну, яким вони торгують. Цей ринок не перерахував до бюджету, за її даними, 1 млн. 100 тис. грн.

«За результатами перевірки трьох комунальних підприємств вже ми можемо говорити про поповнення бюджету на близько 10 млн. грн.», - підсумувала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

До цього вона також додала, що на жовтень влада міста перед ринками поставили фінансові плани, «які піднімуть дохід до бюджету мінімум на 50% від того, що було». «Наприклад, Володимирський ринок дасть 200 тис. грн. від попередніх місяців. На підприємцях це ніяк не повинно позначитися», - повідомила заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився в місячний термін провести перевірку фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств «Бессарабський ринок» і «Житній ринок». Пізніше було аналогічне розпорядження щодо Володимирського ринку.

У документах наголошується, що рішення ухвалені у зв`язку із зверненням киян і суб`єктів підприємницької діяльності для поліпшення торгівлі на ринках і з метою забезпечення належного використання комунальної власності. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ринків створено спеціальні комісії, очолила які заступник голови КМДА І.КІЛЬЧИЦЬКА.