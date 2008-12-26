Шахтарів попередили, що борги по зарплаті повернуть аж у січні

Міністерство вугільної промисловості заявляє, що погасить заборгованість із зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств за жовтень-листопад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час гарячої лінії Кабміну заявив перший заступник міністра вугільної промисловості Олександр ФРАНЦИШКО.

"У січні ми це питання закриємо", - сказав перший заступник міністра.

Він уточнив, що на сьогоднішній день заборгованість із зарплати за жовтень становить 110,3 млн. грн., за листопад - 530 млн. грн.

При цьому О.ФРАНЦИШКО зазначив, що джерелами погашення заборгованості стануть розрахунки за поставлену в грудні вугільну продукцію на рівні 400 млн. грн., розрахунки за прямими договорами в грудні - 58 млн. грн., держпідтримка на собівартість - 264,4 млн. грн. Крім того, на рахунках міністерства є 64 млн. грн.