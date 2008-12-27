Херсонська ОДА розробила план боротьби з кризою

Херсонська обласна державна адміністрація розробила план дій щодо зменшення у І кварталі 2009 року впливу негативних наслідків фінансової кризи на соціально-економічний розвиток області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Херсонської ОДА Андрій ГРАДІЛЬ, план передбачає 29 конкретних заходів для утримання ситуації в економічній та соціальній сфері області.

Зокрема планом передбачено опрацювати проекти місцевих бюджетів на 2009 рік стосовно забезпечення в обов’язковому порядку повного врахування видатків за захищеними статтями витрат, в тому числі на харчування учнів в 1–4 класах загальноосвітніх шкіл.

Також передбачено не допускати звільнення працівників освітньої галузі шляхом перерозподілу педагогічного навантаження та створення додаткових робочих місць у відкритих групах.

Головному управлінню економіки обласної державної адміністрації доручено переглянути обласні програми, заходи яких не є пріоритетними для фінансування з обласного бюджету у 2009 році.

Передбачається провести аналіз та інвентаризацію тепло-, водо-, енергопостачальних можливостей області та забезпечити зниження рівня їх собівартості на 10%-15%.