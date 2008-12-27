Усі, хто загинув в Євпаторії, загинули одразу при вибуху

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА заявляє, що 27 чоловік, знайдених під завалами будинку в Євпаторії, загинули від вибуху, а не в результаті переохолодження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАНДРА повідомив сьогодні під час позачергового засідання уряду.

«У нас є дані судмедекспертизи, є висновки, що всі ці 27 громадян загинули в результаті вибуху. Ніхто не загинув в результаті переохолодження або якихось інших травм. Тобто, кого можна було врятувати, всіх врятували», - сказав В.ШАНДРА.

Міністр нагадав, що в результаті аварійно-рятувальних робіт було врятовано 21 людину, зокрема двох дітей.

«Я вважаю, і експерти погоджуються, що була проведена дійсно колосальна робота. Для порівняння скажу, що в Дніпропетровську аналогічний завал розбирали два тижні. А в Євпаторії практично за добу було розчищено майданчик, і на 18.00 26 грудня було завершено розбирання завалів повністю», - зазначив В.ШАНДРА.

Як повідомляв УНІАН, вибух у п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. Зруйновано перший і другий під`їзди будинку. В результаті трагедії загинули 27 чоловік. Врятовано 21 людину, з них п`ятеро перебувають в лікарнях.

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за статтею 196 Кримінального кодексу України. У Генеральній прокуратурі не виключають, що після встановлення причин і обставин трагедії справа може бути перекваліфікована на іншу статтю.