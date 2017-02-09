Хакери атакували сайт інформаційно-аналітичного центру РНБО

Сайт інформаційно-аналітичного центру РНБО тимчасово відключено у зв‘зку з хакерською атакою

«Сайт тимчасово відключено у зв‘зку з хакерською атакою. Ми повернемося невдовзі. Залишайтеся з нами!», - з'являється напис на сайті при спробі його відкрити.

Водночас у Радбезі агентству УНІАН повідомили, що інформаційно-аналітичний центр не має офіційного відношення до РНБО.

Читайте такожУ Норвегії заявили про кібератаки російських хакерів на держслужбовців

Як відомо, "українські кібер війська" зафіксували 17 кібератак у грудні на сайти держустанов.

30 грудня 2016 року президент України Петро Порошенко повідомив, що за листопад-грудень 2016 року було зафіксовано близько 6,5 тис. кібератак на об'єкти п'яти відомств та тридцяти одного державного інформаційного ресурсу.

Порошенко підкреслив, що розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них безпосередньо або опосередковано спецслужб Росії, яка розв'язала кібервійну проти української держави.

Читайте такожХакери зламали акаунт NYT в Twitter і повідомили про ракетний удар Росії по США

Перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України Олександр Власюк повідомив, що Мінфін і Держказначейство в результаті хакерської атаки втратили 3 терабайта інформації.

У зв'язку з атаками хакерів на сервери 16 грудня Міністерство інфраструктури заявило про запровадження особливого режиму контролю та захисту ІТ-систем державних підприємств.