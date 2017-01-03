"Українські кібер війська" зафіксували 17 кібератак у грудні на сайти держустанов

Таку статистику надав УНІАН засновник проекту «Українські Кібер Війська» Євген Докукін.

«У зв'язку з сепаратистськими й терористичними акціями на сході України хакерська активність у грудні 2016 року була значною. Відбулося багато DDoS-атак і зламів в інтернеті», - зазначив він.

Згідно з повідомленням, у грудні 2016 року російських хакерських атак зазнали сім сайтів державних установ і відомств. Зокрема, 7 грудня 2016 року були атаковані сайти Пенсійного фонду України, Міністерства фінансів та Державної казначейської служби України, 13 грудня – сайт Міністерства оборони України. 15 грудня зазнав кібератаки ресурс державної компанії «Укрзалізниця», 16 грудня – сайти Міністерства інфраструктури України та підконтрольної йому Державіаслужби.

«Українські Кібер Війська» за грудень минулого року також зафіксували 10 іноземних неполітичних зламів і хакерських атак на сайти держадміністрацій у Кіровоградській та Вінницькій областях, чотирьох управлінь Держгеокадастру в Рівненській області та на сайти держустанов.

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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2016 року президент України Петро Порошенко повідомив, що за листопад-грудень 2016 року було зафіксовано близько 6,5 тис. кібератак на об'єкти п'яти відомств та тридцяти одного державного інформаційного ресурсу.

Порошенко підкреслив, що розслідування низки інцидентів вказує на причетність до них безпосередньо або опосередковано спецслужб Росії, яка розв'язала кібервійну проти української держави.

Перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України Олександр Власюк повідомив, що Мінфін і Держказначейство в результаті хакерської атаки втратили 3 терабайта інформації.

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У зв'язку з атаками хакерів на сервери 16 грудня Міністерство інфраструктури заявило про запровадження особливого режиму контролю та захисту ІТ-систем державних підприємств.

21 грудня Верховна Рада передбачила у державному бюджеті на 2017 рік додатково 150 млн грн на розвиток, модернізацію та функціонування системи кібернетичного захисту.

Служба безпеки України в січні-листопаді 2016 року зафіксувала 247 кібератак на електронні інформаційні ресурси державних установ.