У Київраді визначились із новою назвою для станції метро "Петрівка"

Про це повідомляє засновник ГО «Громадський рух Почайна» Аннабелла Моріна на своїй сторінці в Facebook.

«Члени комісії та присутні стільки добрих слів сказали про Почайну і перейменування!

Наступний етап - 2 місяці громадських обговорень на сайті Київради. І ваш шанс, дорогі друзі, повернути нашу справжню Історію!», – написала активістка, яка виступає за перейменування станції метро на честь практично зниклої правої притоки Дніпра – Почайни.

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Довідка. Почайна – легендарна, практично зникла річка в Києві, права притока Дніпра, випливала з Йорданського озера на Оболоні. Впадала в Дніпро нижче урочища Хрещатик і однойменного джерела (сучасна Поштова площа) в районі нинішньої колони Магдебурзького права, про що на ній свідчить пам'ятна табличка: «Тут у 988 році у злитті хвиль Дніпра і Почайни Хрестилася Русь».