Пинзеник перевиконав план

За оперативними даними Державного казначейства України, до загального фонду Державного бюджету за 2008 р. надійшло 185,9 млрд. грн. Плановий показник за 2008 рік виконано на 102,8%, понад план до бюджету надійшло 5,1 млрд. грн. Про це сказано в повідомленні прес-служби Мінфіну.

Згідно з повідомленням, без урахування разових надходжень в останні дні 2008 р. 3,5 млрд. грн. від НБУ, не передбачених Законом «Про Державний бюджет України на 2008 рік» (з планом 4,8 млрд. грн., фактично перераховано 8,3 млрд. грн.) плановий показник надходжень перевищено на 1,6 млрд. грн. (100,9% виконання плану).

У повідомленні наголошується, що впродовж 2008 р. закон про державний бюджет змінювався 6 разів (план доходів збільшувався). Порівняно із законом про бюджет на 2008 р., прийнятим Верховною Радою України в грудні 2007 р., додатково до бюджету надійшло 16,9 млрд. грн. (110% плану).

За інформацією Мінфіну, у динаміці доходів 2008 р. простежується два якісно різних періоди: січень-жовтень і останні місяці року - листопад-грудень, коли суттєво погіршилося надходження коштів до загального фонду державного бюджету. За січень-жовтень 2008 р. середнє щомісячне перевищення плану доходів становило 1,7 млрд. грн. (до плану-розпису, затвердженого в грудні 2007 р.). У листопаді внаслідок спаду ВВП (-14.4%) і особливо промислового виробництва (-28.6% до листопада 2007 р.) невиконання плану доходів становило 2,1 млрд. грн. У грудні 2008 р. перевиконання планового показника грудня забезпечено за рахунок перерахування 3,5 млрд. грн. коштів від НБУ, які не було передбачено законом про бюджет. Тим часом фактичні надходження у вигляді податків і платежів зменшилися проти плану на 2,2 млрд. грн. «Щомісячна динаміка надходжень до загального фонду державного бюджету України відображає вкрай непрості процеси в українській економіці та тенденцію до погіршення надходжень до державного бюджету» - сказано в повідомленні Мінфіну.

У міністерстві повідомили, що порівняно з 2007 р., надходження до загального фонду державного бюджету виросли на 47.4% (на 59,8 млрд. грн. більше). Тим часом за січень-жовтень 2007 р. приріст становив 53.8%.

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) збільшила 2008 р. доходи на 14% або на 9,8 млрд. грн. Державна митна служба (Держмитслужба) - на 81% або на 39,6 млрд. грн.

2008 р. 6 разів вносили зміни до затвердженого законом плану доходів. Загальне сальдо збільшення доходів в результаті становило 11.8 млрд.грн. Так, протягом року збільшено план доходів на 23,9 млрд. грн.: для Держмитслужби - на 22.7 млрд. грн.; перевищення доходів над витратами НБУ збільшено на 1 млрд. грн.; штрафи від ДАІ збільшено на 0,2 млрд. грн. Водночас зменшено план доходів на 12.1 млрд. грн. для ДПАУ (за рахунок: зменшення збору ПДВ з вітчизняних товарів на 4 млрд. грн. і збільшення відшкодування ПДВ на 8,1 млрд. грн.)

У Мінфіні повідомили, що Державна митна служба України забезпечила надходження до загального фонду державного бюджету в розмірі 88,4 млрд. грн., що становить 99,3% планового (з урахуванням змін) показника. До планового показника в редакції закону від грудня 2007 р. це становить 133,3%. Надходження від ДПАУ до загального фонду державного бюджету на 2008 р. становлять 78,7 млрд. грн., або 102,5% до плану зі змінами для ДПАУ, а до плану доходів, затвердженого ВР в грудні 2007 р., на рівні 88,6%

Також повідомляється, що впродовж 2008 р. суттєво змінилася структура надходжень доходів від основних адміністраторів. Частка ДПАУ зменшилася з 55% до 42%, частка Держмитслужби - виросла з 39% до 48%. 4% надійшло від НБУ.

За даними Мінфіну, 2008 р. відшкодовано податку на додану вартість на загальну суму 34,4 млрд. грн. (105.6% плану), що на 82% більше за показник 2007 р.

Фактичне виконання планових показників зі збору основних податків становило: ПДВ з увезених товарів - 79,4 млрд. грн. (99% плану), ПДВ з вітчизняних товарів (сальдо) 10,6 млрд. грн. (74% плану; 88% усіх надходжень ПДВ забезпечено Держмитслужбою); податок на прибуток - 45,9 млрд. грн. (113% плану), ввізне мито – 8 млрд. грн. (110% плану); акцизний збір 8,6 млрд. (98%), перевищення валових доходів над витратами НБУ – 8,3 млрд. грн. (172%).