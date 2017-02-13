Квитки на Євробачення почнуть продавати 14 лютого, вартість складе до 500 євро

Близько 70 тисяч квитків будуть продані на 9 концертів пісенного конкурсу, що пройде в травні в Міжнародному виставковому центрі в Києві. Зокрема, вони продаватимуться на 6 репетицій, два півфінали та фінал Євробачення-2017, передає прес-служба НТКУ.

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Виконавчий директор пісенного конкурсу Євробачення Йон Ола Санд розповів: "Ми раді, що квитки надійшли в продаж так швидко, попри деяку затримку. Впевнені, що НСТУ знайшла надійного партнера, компанію Concert.ua, і їхній сервіс стане найзручнішим способом придбати квитки на довгоочікувану подію для величезної кількості фанів Євробачення з різних країн. Також ми переконані, що всі, хто придбає квитки, чудово проведуть час в Києві уже цього травня".

Ціна квитків варіюватиметься від 8 до 500 євро.

"Ми дотримуємося нашого слогану пісенного конкурсу Євробачення-2017 – "Шануймо розмаїття". Саме тому подбали про те, щоб квитки на шоу були доступними для всіх верств населення – від закоханих студентів до заможних людей", – зазначив заступник генерального директора ПАТ НСТУ Павло Грицак.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу Грицак зазначив, що "планований дохід від продажу квитків становить 77 мільйонів гривень".

62-й конкурс пісні Євробачення пройде в Києві завдяки перемозі Джамали на пісенному конкурсі 2016 року, який відбувся у Стокгольмі, Швеція. Півфінали Євробачення 2017 пройдуть 9 травня і 11 травня, а фінал конкурсу відбудеться 13 травня 2017 року. Україна прийме конкурс вже вдруге.