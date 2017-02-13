Мінкультури закликає ЮНЕСКО не допустити російсько-британських розкопок в окупованому Криму

Як повідомила прес-служба Мінкультури, за участю британських вчених-археологів з університету міста Бристоля та англійського військово-історичного журналу в Криму планується реалізувати спільний проект, пов'язаний з подіями Кримської війни 1853-1856 років.

Зокрема, планується проведення спільних археологічних розкопок, видання книг та журналів відповідного спрямування та організація молодіжних археологічних таборів для російських та британських студентів.

«Міністерство культури України звертає увагу, що будь-яке втручання у цілісність об’єктів культурної спадщини, що знаходяться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, розцінюватимуться українською стороною як порушення Росією своїх обов’язків як держави-окупанта з покладенням на неї за такі дії міжнародно-правової відповідальності. А також вимагає від РФ як держави, що здійснює тимчасову незаконну окупацію українських територій, забезпечити виконання своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом», - зазначають у відомстві.

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Мінкультури просить Велику Британію вжити заходи для недопущення відвідування окупованого Криму британськими археологами та наголошує на необхідності дотримання режиму в’їзду на окуповану територію України, встановленого чинним законодавством.

Також Мінкультури звернулося до генерального директора ЮНЕСКО Ірини Бокової із закликом засудити протиправні дії РФ як країни-окупанта та вжити заходи щодо відновлення правового порядку згідно Конвенцій ЮНЕСКО.

У Мінкультури нагадали, що відповідно до статті 3 Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини від 16.01.1992 р. кожна держава-член зобов’язується запровадити за допомогою чинних процедур правову систему охорони археологічної спадщини, а саме, запровадити процедуру видання попереднього спеціального дозволу на розкопки та інші види археологічної діяльності.

Станом на сьогодні Мінкультури не видавалося жодних дозвільних документів на проведення робіт на тимчасово окупованого Криму.

Також Мінкультури звертає увагу, що археологічна спадщина України потребує особливого режиму захисту, передбаченого положеннями Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 року, стороною якої є Російська Федерація.

Крім цього, відповідно до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року держава, що здійснює окупацію, зобов’язана забезпечити належну охорону культурних цінностей та повагу до них.

Також згідно зі ст. 32 Рекомендацій, що визначають принципи міжнародної регламентації археологічних розкопок від 05.12.1956 р., у разі збройного конфлікту держави-члени ЮНЕСКО, що окупували територію тієї чи іншої держави, повинні утримуватися від проведення археологічних розкопок на окупованій ними території.

Також Міністерство культури звернулося до Міністерства закордонних справ України з вимогою надіслати ноти протесту МЗС РФ та МЗС Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Раніше повідомлялося, що Україна направила РФ ноту протесту через посягання РПЦ на "Херсонес Таврійський".