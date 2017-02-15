Ізраїльська делегація відвідає інститут протезування Харкова: допомагатимуть у створенні центру реабілітації бійців АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соцполітики.

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«Мова йде про створення лікувально-профілактичного закладу. Робота майбутнього ізраїльсько-українського центру має базуватися на досвіді й підходах ізраїльських фахівців. Оскільки ця країна володіє передовими технологіями з відновлення та реабілітації учасників бойових дій», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, підготовчому етапу передуватиме ознайомлення з українськими ресурсами. Зокрема, як зазначив Рева, «ізраїльська делегація має намір відвідати передовий підрозділ міністерства в напрямку фізичної реабілітації бійців - Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності у Харкові».

Також у ході зустрічі сторони обговорили перспективу підписання міждержавного договору про працевлаштування. За словами Бєлоцерковські, ізраїльська сторона має велику зацікавленість у якнайшвидшому підписанні та початку роботи в рамках договору, згідно з яким офіційно працевлаштовуватимуться українські фахівці затребуваних в Ізраїлі галузей.