Майор ЗСУ, який повертався із зони АТО, застрелився у потязі

Як повідомили УНІАН у Запорізькому військкоматі, подія сталася вчора ввечері, 16 лютого, на залізничному вокзалі Запоріжжя-1.

Загиблий – 42-річний майор 17-ї танкової бригади. Він повертався з зони АТО до Львова.

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Також відомо, що по приїзду бригади швидкої медичної допомоги, військовий був ще живий, проте в лікарні він помер.

Що стало причиною самогубства, наразі встановлює слідство.

В Головному управлінні НПУ в Запорізькій області повідомляють, що перед тим, як застрелитися, майор з кимось говорив по телефону. Відомо також, що військовий родом з Полтавської області.