Майор ЗСУ, який повертався із зони АТО, застрелився у потязі
15:05, 17 лютого 2017Суспільство
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У Запоріжжі у потязі сполученням «Маріуполь-Львів» застрелився військовослужбовець.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у Запорізькому військкоматі, подія сталася вчора ввечері, 16 лютого, на залізничному вокзалі Запоріжжя-1.
Загиблий – 42-річний майор 17-ї танкової бригади. Він повертався з зони АТО до Львова.
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Також відомо, що по приїзду бригади швидкої медичної допомоги, військовий був ще живий, проте в лікарні він помер.
Що стало причиною самогубства, наразі встановлює слідство.
В Головному управлінні НПУ в Запорізькій області повідомляють, що перед тим, як застрелитися, майор з кимось говорив по телефону. Відомо також, що військовий родом з Полтавської області.
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