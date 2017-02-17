Майор ЗСУ, який повертався із зони АТО, застрелився у потязі

15:05, 17 лютого 2017
Суспільство
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У Запоріжжі у потязі сполученням «Маріуполь-Львів» застрелився військовослужбовець.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у Запорізькому військкоматі, подія сталася вчора ввечері, 16 лютого, на залізничному вокзалі Запоріжжя-1.

Загиблий – 42-річний майор 17-ї танкової бригади. Він повертався з зони АТО до Львова.

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Також відомо, що по приїзду бригади швидкої медичної допомоги, військовий був ще живий, проте в лікарні він помер.

Що стало причиною самогубства, наразі встановлює слідство.

В Головному управлінні НПУ в Запорізькій області повідомляють, що перед тим, як застрелитися, майор з кимось говорив по телефону. Відомо також, що військовий родом з Полтавської області.

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Теги: #смерть#АТО