На Алеї Героїв Небесної сотні в Києві вшанували пам’ять загиблих під час Революції гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, близько сотні людей зібралися біля каплички, яка встановлена біля метро «Хрещатик».

Присутні виконали гімн України, тримаючи в руках державний прапор та квіти.

Після цього священники відслужили панахиду за загиблими.

На алеї пам’яті зібрались як родичі тих, хто загинув, так і прості кияни та гості Києва. Вони покладають квіти до портретів загиблих та згадують події часів Революції гідності.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні, згідно з указом президента «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», 20 лютого відзначається День Героїв Небесної сотні.

У період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах держави заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.

У Києві цими днями триває низка масових заходів, на період проведення яких у місті підвищено рівень терористичної загрози, поліція переведена на посилений варіант несення служби.