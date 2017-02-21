Рада схвалила законопроект щодо покращення житлового забезпечення учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№ 4995) проголосував 251 із 347 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, відповідно до законопроекту, житлове приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім’ї понад шість місяців у випадку призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, - протягом усього періоду її проходження, а в разі коли вони під час її проходження отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні в медичних закладах, а також потрапили в полон або визнані безвісно відсутніми, - на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах, незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

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Крім того, передбачено, що держава забезпечує військовослужбовців житлом або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання житла на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР, та в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Законопроектом передбачено, що розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними житлових приміщень визначаються Кабінетом міністрів.

Згідно з законопроектом, забезпечення житлом в разі потреби поліпшення житлових умов сімей військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО або забезпеченні її проведення та загинули, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що, за даними обласних та Київської державних адміністрацій, військових формувань, станом на травень 2016 року потребують поліпшення житлових умов 468 сімей військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції.