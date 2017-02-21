Росія планує передати Україні 12 ув'язнених з анексованого Криму 3 березня

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

"Тим часом, ми узгодили з ФСИН Росії дату передачі 12 громадян України, які відбували покарання в Криму і були незаконно переміщені з тимчасово окупованої території Криму в Росію", - повідомив він.

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Пєтухов зазначив, що мова йде не про політв'язнів.

"Одразу уточнюю, що це не є політв'язні. Це люди, які були засуджені українськими судами, але вони як і всі громадяни України мають право повернутися на територію України. Наразі передача запланована на 3 березня. Ми додатково повідомимо, коли наші громадяни будуть на нашій території", - додав він.

Варто відзначити, що раніше в ПАРЄ ухвалили українську резолюцію з вимогою до РФ звільнити політв'язнів.

Як повідомляв УНІАН, за словами депутата ПАРЄ від Литви Эмануеліса Зингеріса, представники держав-членів ЄС очікують від України подання нового санкційного списку для розширення обмежень проти росіян і жителів Криму, причетних до переслідування кримських татар.