У Сімферополі окупанти випустили з-під варти чотирьох кримських татар

Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

«Перших чотирьох звільнених із десяти заарештованих під час обшуку у Марлена Мустафаєва зустрічають біля відділу поліції», - написав він і розмістив відповідне фото.

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За даними Наумлюка, інших заарештованих повинні випустити ввечері.

Він також написав, що до Залізничного відділу «поліції Сімферополя» прийшли десятки кримських татар зустрічати тих, кого заарештували після обшуку у Мустафаєва.

«Людей затримали за те, що вони приїхали підтримати Мустафаєва і транслювати те, що відбувається в соцмережах. Десять осіб отримали по п'ять діб арешту. Думаєте хтось після цього злякався прийти до відділу поліції? Та вони взагалі все тепер стрімлять.

Приїхав наряд поліції. «Хто тут старший?», - запитує поліцейський. «Таких немає», - відповідають. Здається, не дуже повірив, що десятки людей можуть зібратися без будь-якої організації та «старших», - повідомив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого в сімферопольському селищі Кам'янка окупанти провели обшук і заарештували Марлена Мустафаєва. Його звинувачують у демонстрації в соцмережах у липні 2014 року символіки забороненої в Росії мусульманської організації «Хізб ут-Тахрір».

Одночасно із затриманням Мустафаєва поліція затримала 10 кримських татар, які знімали на телефони й вели стрім-трансляції події в Кам'янці. Всім їм було пред'явлено звинувачення в участі в несанкціонованому масовому заході та присуджено адміністративний арешт на 5 діб.