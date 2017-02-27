До Харкова увірветься різке потепління

У вівторок, 28 лютого - хмарно, вночі невеликий дощ, +1°, вдень очікується +6°, передає Status quo.

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У середу, 1 березня, – похмуро. Вночі прогнозується +1°, вдень +11°.

У четвер, 2 березня, – похмуро, вдень можливий невеликий дощ. Вночі +3°, вдень +11°.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що в понеділок на заході і південному заході очікується до +8+13. На сході ще холоднувато - +1+5 градусів. У Києві +6+8 градусів тепла.