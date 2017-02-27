Євробачення-2017: пісенний конкурс вестимуть троє чоловіків
До пісенного конкурсу Євробачення-2017 обрано ведучих. Цього року його вестимуть троє чоловіків: Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко.
Про це повідомляє UA:Перший.
Ведучих обирали шляхом складного кількаетапного конкурсу. Окрім досвіду ведення телевізійних шоу в прямому ефірі, претенденти мали продемонструвати володіння англійською мовою, почуття гумору, впевненість та артистизм.
Тімур Мірошниченко буде ведучим грін-рума, де виконавці чекатимуть на результати конкурсу.
Володимир Остапчук та Олександр Скічко вестимуть усі шоу пісенного конкурсу: репетиції, півфінали та фінал. Окрім цього, організаційний комітет активно залучатиме ведучих до підготовки Євробачення-2017.
Зазначимо, що свою участь у конкурсі підтвердили 43 країни.
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Нагадаємо, що у фіналі національного відбору на Євробачення-2017, де і вирішувалось, хто саме буде представляти Україну, виграв гурт, O.Torvald.
Як повідомляв УНІАН, 62-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братимуть участь 43 країни. Це рекордна кількість, яка за всю історію Євробачення повторювалася лише двічі, – у 2008 і 2011 роках. Головною ареною стане Міжнародний виставковий центр. Півфінали "Євробачення-2017" у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.