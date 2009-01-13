Керівництво СБУ подбає про безпеку ГТС
... із залученням спецпідрозділів
Керівництво Служби безпеки України зобов’язало центральні та регіональні підрозділи вжити максимальних заходів для забезпечення безпеки національної газотранспортної системи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, сьогодні керівник відомства Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО "на виконання доручення Президента дав вказівку вжити вичерпних заходів у взаємодії з МВС і МНС України для забезпечення сталої та безпечної роботи національної газотранспортної системи".
Як зазначили в СБУ, до цієї роботи будуть залучені як спецпідрозділи СБУ, так і регіональні підрозділи спецслужби.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні звернувся до керівництва Міністерства внутрішніх справ, СБУ та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з вимогою посилити контроль на об`єктах ГТС.
«У зв`язку із відновленням Російською Федерацією постачання природного газу до країн Західної Європи прошу в межах компетенції та чинного законодавства вжити заходів для попередження нештатних ситуацій на об`єктах газотранспортних мереж України», - наголосив Президент.