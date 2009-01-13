Керівництво СБУ подбає про безпеку ГТС

Керівництво Служби безпеки України зобов’язало центральні та регіональні підрозділи вжити максимальних заходів для забезпечення безпеки національної газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, сьогодні керівник відомства Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО "на виконання доручення Президента дав вказівку вжити вичерпних заходів у взаємодії з МВС і МНС України для забезпечення сталої та безпечної роботи національної газотранспортної системи".

Як зазначили в СБУ, до цієї роботи будуть залучені як спецпідрозділи СБУ, так і регіональні підрозділи спецслужби.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні звернувся до керівництва Міністерства внутрішніх справ, СБУ та Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з вимогою посилити контроль на об`єктах ГТС.

«У зв`язку із відновленням Російською Федерацією постачання природного газу до країн Західної Європи прошу в межах компетенції та чинного законодавства вжити заходів для попередження нештатних ситуацій на об`єктах газотранспортних мереж України», - наголосив Президент.