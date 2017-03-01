Представники України на "Євробаченні-2017" розповіли, як готуватимуться до конкурсу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав лідер гурту Євген Галич, відповідаючи на питання щодо подальшої роботи в організації конкурсу.

"Питання непросте через те, що ми ще не зустрічалися з представниками, які відповідають за конкурс "Євробачення" глобальний", - зазначив він.

Разом з тим, за словами Галича, від гурта "залежить те, що буде відбуватися з нами". "Ми будемо знову працювати над своїм вокалом, працювати над англійською вимовою. Працювати над тим, щоб бути максимально готовими в постановці", - додав фронтмен гурту.

Галич нагадав, що оскільки Україна перемогла у "Євробаченні-2016", гурт не братиме участі у півфіналах цьогорічного конкурсу, а відразу виходить у фінал.

"Нам потрібно буде не тільки працювати над постановкою, вокалом, англійською і так далі. Нам ще буде потрібно працювати над промо, яке дасть нам можливість бути представленими достойно, і країни, які будуть голосувати, дізнаються про нас заздалегідь", - зазначив музикант.

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Він наголосив, що на гурті лежить велика відповідальність, адже він представляє країну, в якій відбувається конкурс.

Галич нагадав, що їхня конкурсна пісня про те, що "ми іноді дарма втрачаємо час, і час не повернути, - це дуже важливо". Він додав, що у світі відбувається "криза у взаємовідносинах між людьми". "Ми перестали дивитися одне одному в очі, нам простіше дивитися в екран мобільного телефона", - сказав він.

На питання щодо постановки виступу керівник національного відбору "Євробачення" Наталія Франчук зауважила, що ближчими днями планується зустріч з кількома постановниками. "Ми спробуємо максимально якісно, по-європейськи, представити єдиний рок-гурт. Я сподіваюся, він буде таким, який буде на "Євробаченні", - сказала вона.

Франчук також повідомила, що планується участь гурта у вечірках-знайомствах перед основним етапом "Євробачення", де будуть учасники конкурсу, преса та букмекери.

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"Є дві головні вечірки: одна у Амстердамі, друга – в Лондоні. В Амстердам хлопці поїдуть точно", - сказала вона і додала, що британська віза для учасників гурта наразі під питанням, але на цю поїздку вони також сподіваються.

Крім того, Галич зазначив, що цього місяця O.Torvald планує зіграти безкоштовний концерт на відзначення своєї перемоги у національному відборі.

Як повідомляв УНІАН, до фіналу національного відбору на "Євробачення-2017" увійшли гурти O.Torvald, Сальто назад, співаки Tayanna, Melovin, Illaria та Rozhden. У фіналі 25 лютого переможцем було визначено O.Torvald.

62-й міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" навесні 2017 року прийматиме столиця України. Свою участь у конкурсі підтвердили 43 країни. Це рекордна кількість учасників, яка за всю історію "Євробачення" повторювалася лише двічі – у 2008 і 2011 роках. Головною ареною пісенного конкурсу наступного року обрано Міжнародний виставковий центр. Півфінали "Євробачення-2017" у Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.