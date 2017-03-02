Обвал шахти на Львівщині: названо імена загиблих гірників
20:02, 02 березня 2017Суспільство
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ЗМІ дізнались імена 8 шахтарів, які загинули в результаті обвалу шахти "Степова" на Львівщині.
Стали відомі імена загиблих шахтарів на Львівщині / УНІАН
Так, за даними Громадське Червоноградське, серед загиблих Мелешко Ярослав, Бєлоусов Микола, Клак Олександр, Михнич Василь, Лозинський Володимир, Коліда Тарас, Бігун Іван, Старошевський Тарас.
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Нагадаємо, за словами голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютка, наймолодшому із загиблих шахтарів було 19 років, а найстаршому - 42. Серед них - начальник дільниці, гірничий майстер та 6 шахтарів.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Львівській області у селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля".
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