Обвал шахти на Львівщині: названо імена загиблих гірників

Так, за даними Громадське Червоноградське, серед загиблих Мелешко Ярослав, Бєлоусов Микола, Клак Олександр, Михнич Василь, Лозинський Володимир, Коліда Тарас, Бігун Іван, Старошевський Тарас.

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Нагадаємо, за словами голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютка, наймолодшому із загиблих шахтарів було 19 років, а найстаршому - 42. Серед них - начальник дільниці, гірничий майстер та 6 шахтарів.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Львівській області у селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля".